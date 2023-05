LA FÊTE DU CONTE Rue du Château, 27 mai 2023, Castries.

Castries,Hérault

La Fête du conte rassemble sur une seule journée 50 conteuses et conteurs pour célébrer le conte et l’oralité sous toutes ses formes.

Et comme chaque année, c’est entièrement gratuit !.

2023-05-27 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-27 22:30:00. .

Rue du Château

Castries 34160 Hérault Occitanie



The Storytelling Festival brings together 50 storytellers in one day to celebrate storytelling and orality in all its forms.

And like every year, it’s completely free!

El Festival de Cuentacuentos reúne a 50 narradores en un solo día para celebrar la narración y la oralidad en todas sus formas.

Y como cada año, ¡es completamente gratis!

Das Märchenfest versammelt an einem einzigen Tag 50 Erzählerinnen und Erzähler, um das Märchen und die Mündlichkeit in all ihren Formen zu feiern.

Und wie jedes Jahr ist es völlig kostenlos!

Mise à jour le 2023-05-23 par OT MONTPELLIER