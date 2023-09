Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste d’ Annick Laloy Rue du château Bonneviole Prudhomat, 14 octobre 2023, Prudhomat.

Prudhomat,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Mon atelier est intégré à mon habitation ce qui me permet d’être opérationnelle dés qu’une idée m’arrive. Je travaille plutôt par thème, enfance, femme, bestiaire mais je passe allègrement d’un enfant à un animal. Ce qui me plaît c’est de faire un instantané, de figer une attitude, de capter un mouvement, l’argile le permet tant elle est malléable. Ensuite l’émaillage ou la patine donneront la lumière à la pièce. Pour l’aquarelle je dois trouver le lieu et essayer de dégager une émotion, inutile de reproduire la réalité, la photographie le fait très bien. Je peins ensuite chez moi si sur le motif je n’ai pas le temps ou si la météo n’est pas bonne..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Rue du château Bonneviole

Prudhomat 46130 Lot Occitanie



Edition 2023, on the territory of Cauvaldor, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universe

My studio is integrated into my home, so I’m ready to go as soon as an idea comes to me. I tend to work by theme: childhood, women, bestiary, but I’ll happily switch from a child to an animal. What I like is to take a snapshot, to freeze an attitude, to capture a movement, and clay is so malleable that this is possible. Then glazing or patina give the piece its light. For watercolors, I have to find the place and try to convey an emotion; there’s no need to reproduce reality, photography does that very well. I then paint at home if I don’t have time or if the weather isn’t good.

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitarán a entrar en sus estudios para descubrir su universo

Mi estudio forma parte de mi casa, así que puedo ponerme manos a la obra en cuanto tengo una idea. Suelo trabajar por temas: la infancia, la mujer, el bestiario, pero no me importa pasar de un niño a un animal. Lo que me gusta es tomar una instantánea, congelar una actitud, captar un movimiento, y la arcilla es tan maleable que esto es posible. Luego, el esmalte o la pátina darán luz a la obra. Para la acuarela, tengo que encontrar el lugar e intentar transmitir una emoción; no tiene sentido reproducir la realidad, la fotografía lo hace muy bien. Luego pinto en casa si no tengo tiempo o si el tiempo no acompaña.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Mein Atelier ist in meine Wohnung integriert, sodass ich sofort loslegen kann, wenn mir eine Idee kommt. Ich arbeite eher nach Themen, wie Kindheit, Frauen, Bestiarium, aber ich gehe auch gerne von einem Kind zu einem Tier über. Mir gefällt es, einen Schnappschuss zu machen, eine Haltung einzufrieren, eine Bewegung einzufangen, was mit Ton möglich ist, da er so formbar ist. Anschließend verleiht die Glasur oder die Patina dem Stück das Licht. Bei Aquarellen muss ich den Ort finden und versuchen, ein Gefühl zu vermitteln. Es ist nicht nötig, die Realität zu reproduzieren, das macht die Fotografie sehr gut. Ich male dann zu Hause, wenn ich vor Ort keine Zeit habe oder das Wetter nicht gut ist.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Vallée de la Dordogne