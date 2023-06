Fête patronale Rue du Château Billy, 18 juin 2023, Billy.

Billy,Allier

Fête patronale du village médiéval de Billy avec défilé de vélos fleuris et de vieilles mobylettes, repas champêtre, retraite aux lampions et feu d’artifice..

2023-06-18 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-18 23:00:00. .

Rue du Château

Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Patron saint’s day in the medieval village of Billy, with a parade of bicycles in bloom and old mopeds, country-style meal, lantern parade and fireworks.

El pueblo medieval de Billy celebra su santo patrón con un desfile de bicicletas en flor y viejos ciclomotores, una comida campestre, una procesión iluminada con farolillos y fuegos artificiales.

Patronatsfest des mittelalterlichen Dorfes Billy mit einer Parade von blumengeschmückten Fahrrädern und alten Mopeds, einem ländlichen Essen, einem Lampionumzug und einem Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-06-01 par Vichy Destinations