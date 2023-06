OPEN CAVES – DUO VIOLONCELLE ET CONTREBASSE Rue du Château Antugnac, 5 juillet 2023, Antugnac.

Antugnac,Aude

Open caves au château d’Antugnac.

Animation musicale avec un duo violoncelle & contrebasse.

Restauration sur place : planches de charcuteries et fromages, glace locale (12 € la dégustation des vins et tapas).

Entrée gratuite, réservation obligatoire..

2023-07-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-05 . EUR.

Rue du Château

Antugnac 11190 Aude Occitanie



Open cellars at the castle of Antugnac.

Musical entertainment with a cello & double bass duo.

Catering on the spot: planks of cold meats and cheeses, local ice cream (12 ? the tasting of wines and tapas).

Free entrance, reservation required.

Bodegas abiertas en el castillo de Antugnac.

Animación musical con un dúo de violonchelo y contrabajo.

Restauración in situ: tablas de embutidos y quesos, helados locales (12 € por degustación de vinos y tapas).

Entrada gratuita, reserva obligatoria.

Offene Weinkeller im Schloss von Antugnac.

Musikalische Unterhaltung mit einem Duo Cello & Kontrabass.

Verpflegung vor Ort: Wurst- und Käsebretter, lokales Eis (12 ? Weinprobe und Tapas).

Eintritt frei, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-24 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin