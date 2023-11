Concert de rue des cuivres de Noël rue du château Altkirch Catégories d’Évènement: Altkirch

Haut-Rhin Concert de rue des cuivres de Noël rue du château Altkirch, 10 décembre 2023, Altkirch. Altkirch,Haut-Rhin Concert déambulatoire dirigé par Philippe Wendling..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. 0 EUR.

rue du château

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Ambulatory concert directed by Philippe Wendling. Concierto ambulatorio dirigido por Philippe Wendling. Wanderkonzert unter der Leitung von Philippe Wendling. Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme du Sundgau Détails Catégories d’Évènement: Altkirch, Haut-Rhin Autres Lieu rue du château Adresse rue du château Ville Altkirch Departement Haut-Rhin Lieu Ville rue du château Altkirch latitude longitude 47.6242347342897;7.23844819577027

rue du château Altkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/altkirch/