Concert de Noël inaugural de la Forêt enchantée rue du Château Altkirch, 3 décembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Un concert proposé par le quintet de cuivres et percussion du Wonderbrass Ensemble de Strasbourg..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

rue du Château

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



A concert by the brass and percussion quintet of Strasbourg’s Wonderbrass Ensemble.

Concierto del quinteto de metales y percusión Wonderbrass Ensemble de Estrasburgo.

Ein Konzert, das vom Blechbläser- und Schlagzeugquintett des Wonderbrass Ensemble aus Straßburg angeboten wird.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme du Sundgau