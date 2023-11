Concert de Sainte Barbe rue du Château Altkirch, 19 novembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Concert de Sainte Barbe présenté par la Fanfare du Bataillon de Sapeurs Pompiers d’Altkirch.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

rue du Château

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Sainte Barbe concert presented by the Fanfare of the Altkirch Fire Brigade Battalion

Concierto de Sainte Barbe presentado por la Fanfarria del Batallón de Bomberos de Altkirch

Barbara-Konzert, dargeboten von der Blaskapelle des Feuerwehrbataillons Altkirch

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme du Sundgau