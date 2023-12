Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil Rue du Château Ainay-le-Vieil Catégories d’Évènement: Ainay-le-Vieil

Cher Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil Rue du Château Ainay-le-Vieil, 15 août 2024, Ainay-le-Vieil. Ainay-le-Vieil Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-18 Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil

Quatre jours de concerts avec David Molard Soriano, chef assistant de l’Orchestre National de France, co-fondateur et directeur artistique & musical de l’Orchestre des Jeunes d’Île-de-France..

Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil

Quatre jours de concerts avec David Molard Soriano, chef assistant de l’Orchestre National de France, co-fondateur et directeur artistique & musical de l’Orchestre des Jeunes d’Île-de-France. .

Rue du Château

Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-14 par BERRY Détails Catégories d’Évènement: Ainay-le-Vieil, Cher Autres Code postal 18200 Lieu Rue du Château Adresse Rue du Château Ville Ainay-le-Vieil Departement Cher Lieu Ville Rue du Château Ainay-le-Vieil Latitude 46.6681377 Longitude 2.5523332 latitude longitude 46.6681377;2.5523332

Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ainay-le-vieil/