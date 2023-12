Porte ouverte au club canin Rue du Chant des Oiseaux Tôtes, 1 décembre 2023, Tôtes.

Tôtes,Seine-Maritime

À vos agendas : journée porte ouverte au club. Tout le monde est le bienvenu. Vous découvrirez nos activités et si vous le souhaitez profiterez d’une petite initiation !

Café, chocolat et petits gâteaux seront au rendez-vous!.

2023-12-16 13:30:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Rue du Chant des Oiseaux Stade Raymond Mallet

Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie



Mark your calendars: club open day. Everyone is welcome. You’ll be able to find out about our activities and, if you like, enjoy a little initiation!

Coffee, chocolate and cakes are on the menu!

Marquen sus calendarios: jornada de puertas abiertas en el club. Todo el mundo es bienvenido. Podrás informarte sobre nuestras actividades y, si quieres, probar un poco de iniciación

El menú incluye café, chocolate y pasteles

Bitte beachten Sie: Tag der offenen Tür im Club. Jeder ist herzlich willkommen. Sie werden unsere Aktivitäten kennenlernen und, wenn Sie möchten, eine kleine Einführung erhalten!

Für Kaffee, Kakao und Kuchen ist gesorgt!

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Terroir de Caux