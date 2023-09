OPEN DE TENNIS CCCE 6 SIMPLE MESSIEURS ET DAMES rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande, 7 octobre 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

Participez à l’open de tennis simple messieurs et dames CCCE – Crédit mutuel. C’est un tournoi de première catégorie du Circuit Régional des Grands Tournois. Les inscriptions et paiements se font sur Ten’Up.. Tout public

Vendredi 2023-10-07 fin : 2023-10-29 . 17 EUR.

rue du Chanoine Hennequin

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



Take part in the CCCE – Crédit Mutuel men’s and women’s singles tennis open. This is a top-level tournament in the Circuit Régional des Grands Tournois. Registration and payment are on Ten’Up.

Participe en el abierto de tenis individual masculino y femenino CCCE – Crédit Mutuel. Se trata de un torneo de primera categoría del Circuit Régional des Grands Tournois. Las inscripciones y los pagos se realizan en Ten’Up.

Nehmen Sie an den CCCE – Crédit mutuel Open im Tennis-Einzel der Herren und Damen teil. Es handelt sich um ein Turnier der ersten Kategorie des regionalen Circuit des Grands Tourniers. Die Anmeldung und Bezahlung erfolgt über Ten’Up.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS