Messes de la veille de Noël rue du Chanoine Gyss Obernai, 24 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Célébration catholique du Vigile de la Nativité. A 18h : veillée de Noël des familles à Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai. A minuit : messe de minuit à Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai et Saint-Maximin de Niedernai..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 19:00:00. EUR.

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Catholic celebration of the Vigil of the Nativity. 6pm: Christmas Eve for families at Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai. At midnight: midnight mass at Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai and Saint-Maximin de Niedernai.

Celebración católica de la Vigilia de la Natividad. A las 18:00 horas: Nochebuena para las familias en Saints-Pierre-et-Paul de Obernai. A medianoche: misa de medianoche en Saints-Pierre-et-Paul de Obernai y Saint-Maximin de Niedernai.

Katholische Feier der Vigil von Christi Geburt. Um 18 Uhr: Weihnachtsvigil der Familien in Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai. Um Mitternacht: Mitternachtsmesse in Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai und Saint-Maximin de Niedernai.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme d’Obernai