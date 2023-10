Concert de Noël avec Obernai Chante rue du Chanoine Gyss Obernai, 9 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

La chorale Obernai Chante vous propose un concert de Noël. Plateau en faveur d’Obern’aide et des Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Pour profiter pleinement du concert, habillez-vous chaudement !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Obernai Choir offers you a Christmas concert. The concert will benefit Obern’aide and the Friends of the Berges de l’Ehn residents. To fully enjoy the concert, dress warmly!

El coro Obernai Chante le ofrece un concierto de Navidad. El concierto es a beneficio de Obern’aide y de los Amigos de los residentes de Berges de l’Ehn. Para disfrutar plenamente del concierto, abríguese bien

Der Chor Obernai Chante bietet Ihnen ein Weihnachtskonzert. Platte zugunsten von Obern’aide und den Freunden der Pensionäre des Berges de l’Ehn. Um das Konzert in vollen Zügen genießen zu können, ziehen Sie sich bitte warm an!

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de tourisme d’Obernai