Concert de Noël – Collegium Cantorum de Strasbourg rue du Chanoine Gyss Obernai, 26 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Organisé dans le cadre des concerts caritatifs de Noël au Pays de Sainte-Odile, avec l’ensemble vocal Collegium Cantorum de Strasbourg, reconnu comme un interprète majeur de l’art polyphonique en Alsace..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Organized as part of the Christmas charity concerts in the Pays de Sainte-Odile, with the Collegium Cantorum vocal ensemble from Strasbourg, recognized as a major interpreter of polyphonic art in Alsace.

Organizado en el marco de los conciertos benéficos de Navidad en el País de Sainte-Odile, con el conjunto vocal Collegium Cantorum de Estrasburgo, reconocido como uno de los principales intérpretes del arte polifónico en Alsacia.

Organisiert im Rahmen der karitativen Weihnachtskonzerte im Pays de Sainte-Odile, mit dem Vokalensemble Collegium Cantorum de Strasbourg, das als bedeutender Interpret der polyphonen Kunst im Elsass anerkannt ist.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme d’Obernai