Exposition – Crèches de nos régions rue du Chanoine Gyss Obernai, 24 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Cette année, l’association Bethléem de Muzeray dans le Grand Est, vous invite à un voyage en France à la découverte des crèches régionales de l’hexagone à celles des territoires d’outre-mer..

2023-11-24 fin : 2023-12-31 12:00:00. EUR.

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



This year, the Bethlehem association from Muzeray in the Grand Est region of France invites you to take a trip around France, discovering nativity scenes from the hexagon to the overseas territories.

Este año, la Asociación Belén de Muzeray, en el este de Francia, le invita a hacer un viaje por Francia para descubrir las cunas regionales francesas y de los territorios de ultramar.

Dieses Jahr lädt Sie der Verein Bethléem de Muzeray im Grand Est zu einer Reise durch Frankreich ein, um die regionalen Krippen im Hexagon und in den Überseegebieten zu entdecken.

