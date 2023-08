[JEP2023] Visite du Moulin Millerioux Rue du Champs de Foire Jalognes, 17 septembre 2023, Jalognes.

Jalognes,Cher

Découverte d’un moulin à huile artisanal en Berry (huiles de noix et noisettes).

Ce moulin est familial et occupe ce site depuis plus de 300 ans.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, les propriétaires du moulin vous raconteront son histoire et assureront des démonstrations de fabrication d’hui.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Rue du Champs de Foire

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire



Discover an artisanal oil mill in Berry (walnut and hazelnut oils).

This family-run mill has been on the site for over 300 years.

On the occasion of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), the mill’s owners will tell you about its history and give demonstrations of oil production today

Descubra una almazara tradicional de Berry (aceites de nuez y avellana).

Este molino familiar existe desde hace más de 300 años.

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, los propietarios del molino le contarán su historia y le harán una demostración de cómo se fabrica hoy en día

Entdeckung einer handwerklichen Ölmühle im Berry (Walnuss- und Haselnussöl).

Die Mühle befindet sich seit über 300 Jahren in Familienbesitz.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes erzählen Ihnen die Besitzer der Mühle ihre Geschichte und demonstrieren die Herstellung des heutigen Öls

