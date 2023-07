PANIK, THÉÂTRE ET CIRQUE ÉQUESTRE SUR LE SITE DU HELLFEST rue du champ louet Clisson, 30 août 2023, Clisson.

Clisson,Loire-Atlantique

La troupe de théâtre et cirque équestre Panik! et leur pièce « Petits actes libératoires » sur le site du Hellfest à Clisson du 30/08 au 10/09..

2023-08-30 fin : 2023-09-10 . .

rue du champ louet

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Panik! equestrian theater and circus troupe and their play « Petits actes libératoires » at the Hellfest site in Clisson from 08/30 to 09/10.

La compañía de circo y teatro ecuestre Panik! y su obra « Petits actes libératoires » en el recinto Hellfest de Clisson del 30/08 al 10/09.

Die Theater- und Pferdezirkusgruppe Panik! und ihr Stück « Petits actes libératoires » (Kleine befreiende Taten) auf dem Hellfest in Clisson vom 30.08. bis 10.09.

Mise à jour le 2023-07-12 par eSPRIT Pays de la Loire