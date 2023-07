JOHNNY MONTREUIL, ACOUSTIC TRIO, AU BERLIET (SITE DU HELLFEST) rue du champ louet Clisson, 15 juillet 2023, Clisson.

Clisson,Loire-Atlantique

Concert gratuit de Johnny Montreuil acoustic trio sur le site du Hellfest pour l’ouverture du Berliet..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 23:00:00. .

rue du champ louet

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Free concert by Johnny Montreuil acoustic trio on the Hellfest site to open the Berliet.

Concierto gratuito del trío acústico Johnny Montreuil en el recinto del Hellfest para abrir el Berliet.

Kostenloses Konzert von Johnny Montreuil acoustic trio auf dem Hellfest-Gelände zur Eröffnung des Berliet.

