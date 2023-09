Salon du Terroir Rue du Champ de Foire Vallon-en-Sully, 23 septembre 2023, Vallon-en-Sully.

Vallon-en-Sully,Allier

L’équipe du Comité des Fêtes vous invite à son Salon du Terroir !

Une surprise : nous avons l’honneur d’accueillir Stone qui viendra dédicacer son livre pendant 2 jours !

Venez nombreux découvrir les produits de notre terroir..

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

Rue du Champ de Foire Salle Polyvalente

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes team invites you to its Salon du Terroir!

A surprise: we’re honored to welcome Stone, who will be signing his book for 2 days!

Come and discover our local products.

¡El equipo del Comité des Fêtes le invita a su Salon du Terroir!

Como sorpresa, tenemos el honor de recibir a Stone, que firmará su libro durante 2 días

Venga a descubrir nuestros productos locales.

Das Team des Festkomitees lädt Sie zu seinem Salon du Terroir ein!

Eine Überraschung: Wir haben die Ehre, Stone begrüßen zu dürfen, der sein Buch zwei Tage lang signieren wird!

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie die Produkte unserer Region.

Mise à jour le 2023-09-21 par OTI Vallée du Coeur de France