La crèche de Châteauneuf Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher, 17 décembre 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Châteauneuf-sur-Cher Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2023-12-17 14:00:00

fin : 2024-01-07 18:00:00

La crèche fait son retour cette année à la Basilique Notre Dame des Enfants, pour le plus grand plaisir des castelneuviens et pas que ! Jusqu’ au début de l’année, découvrez ces grandes sculptures en partie restaurées, pour cette douce période de Noël..

Réapparue sur internet en 2019, la crèche de Châteauneuf-sur-Cher a voyagé dans plusieurs régions de France, de propriétaire en propriétaire, comptant une absence de plus de 30 ans !

Une drôle histoire pour cette grande crèche du XIX ème siècle. Plusieurs sculptures ont été restaurées dans un atelier à Charenton, une mise en valeur qui vaut le détour, notamment en cette fin d’année.

Rue du Champ de Foire

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



