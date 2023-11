MARCHÉ DE NOËL – LIEURAN-LÈS-BÉZIERS Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers, 10 décembre 2023, Lieuran-lès-Béziers.

Lieuran-lès-Béziers,Hérault

Venez découvrir les artisans locaux au travers de ce marché dans l’ambiance magique de Noël..

2023-12-10 09:30:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Rue du Champ Blanc

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie



Come and discover local artisans in the magical atmosphere of Christmas.

Venga a descubrir a los artesanos locales en este mágico mercado navideño.

Entdecken Sie auf diesem Markt in der magischen Atmosphäre von Weihnachten lokale Kunsthandwerker.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE