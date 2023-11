LOTO POUR LE TÉLÉTHON – LIEURAN-LÈS-BÉZIERS Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers, 2 décembre 2023, Lieuran-lès-Béziers.

Lieuran-lès-Béziers,Hérault

Venez participer au loto organisé pour le téléthon et tentez de repartir avec le gros lot..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Rue du Champ Blanc

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie



Come and take part in the bingo organized for the telethon and try to win the grand prize.

Ven a participar en el bingo organizado para el telemaratón e intenta llevarte el gran premio.

Nehmen Sie am Lotto teil, das für den Telethon organisiert wird, und versuchen Sie, mit dem Hauptgewinn nach Hause zu gehen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE