SPECTACLE DE BRÉSILIENNES ET REPAS CATALAN – COMITÉ DES FÊTES DE LIEURAN Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers, 18 novembre 2023, Lieuran-lès-Béziers.

Lieuran-lès-Béziers,Hérault

Le Comité des Fêtes vous invite pour son spectacle de brésiliennes qui sera ensuite suivi d’un bon repas catalan..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Rue du Champ Blanc

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie



The Comité des Fêtes invites you to its Brazilian show, followed by a delicious Catalan meal.

El Comité des Fêtes le invita a su espectáculo brasileño, seguido de una deliciosa comida catalana.

Das Festkomitee lädt Sie zu seiner Brasilianerinnen-Show ein, der anschließend ein gutes katalanisches Essen folgt.

