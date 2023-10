BELOTE – COMITÉ DES FÊTES DE LIEURAN Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers, 3 novembre 2023, Lieuran-lès-Béziers.

Lieuran-lès-Béziers,Hérault

Le Comité des Fêtes de Lieuran vous invite pour sa belote. Passez un moment détente dans une ambiance conviviale et bon enfant..

2023-11-03 21:00:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

Rue du Champ Blanc

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie



The Comité des Fêtes de Lieuran invites you to its belote. Spend a relaxing moment in a friendly atmosphere.

El Comité des Fêtes de Lieuran le invita a su belote. Pase un momento de relax en un ambiente agradable.

Das Comité des Fêtes de Lieuran lädt Sie zu seiner Belote ein. Verbringen Sie einen entspannten Moment in einer freundlichen und kinderfreundlichen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE