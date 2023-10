BOURSE AUX JOUETS – LIEURAN-LES-BÉZIERS Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers, 1 novembre 2023, Lieuran-lès-Béziers.

Lieuran-lès-Béziers,Hérault

Vous êtes à la recherche d’un jouet pour un cadeau parfait ou vous souhaitez donner une seconde vie aux vôtres ? C’est l’occasion parfaite ! Venez chiner de petites merveilles à cette bourse aux jouets.

Un bar et une petite restauration seront présent sur place. Formule midi 6€ (chips, sandwich et boisson)

Réservation obligatoire pour les personnes souhaitant exposer (jusqu’au 20 octobre)..

2023-11-01 09:00:00 fin : 2023-11-01 17:00:00. EUR.

Rue du Champ Blanc

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie



Are you looking for a toy for the perfect gift, or would you like to give yours a second life? This is the perfect opportunity! Come and hunt for little wonders at this toy fair.

A bar and snack bar will be available on site. 6? lunch (chips, sandwich and drink)

Reservations required for exhibitors (until October 20).

¿Estás buscando un juguete para el regalo perfecto o quieres dar una segunda vida al tuyo? ¡Esta es la oportunidad perfecta! Ven a cazar pequeñas maravillas a esta feria del juguete.

Habrá un bar y un snack bar in situ. 6? almuerzo (patatas fritas, bocadillo y bebida)

Reserva obligatoria para quienes deseen exponer (hasta el 20 de octubre).

Sind Sie auf der Suche nach einem Spielzeug für ein perfektes Geschenk oder möchten Sie Ihren eigenen Spielsachen ein zweites Leben geben? Dann ist dies die perfekte Gelegenheit! Kommen Sie und stöbern Sie auf dieser Spielzeugbörse nach kleinen Wundern.

Vor Ort gibt es eine Bar und kleine Snacks. Mittagsangebot 6? (Chips, Sandwich und Getränk)

Für Aussteller ist eine Reservierung erforderlich (bis zum 20. Oktober).

Mise à jour le 2023-10-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE