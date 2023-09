Foire à tout Rue du Centre Sainte-Foy, 1 octobre 2023, Sainte-Foy.

Sainte-Foy,Seine-Maritime

La commune de Sainte-Foy vous proposent une foire à tout . Venez nombreux!

Restauration sur place

Inscription le 19 septembre de 18h à 19h à la mairie pour les exposants ( deux euros le mètre, cinq euros le mètre pour les professionnels).

2023-10-01 06:30:00 fin : 2023-10-01 19:00:00. .

Rue du Centre

Sainte-Foy 76590 Seine-Maritime Normandie



The commune of Sainte-Foy is holding an all-you-can-eat fair. Come one, come all!

Catering on site

Registration on September 19 from 6pm to 7pm at the town hall for exhibitors (two euros per metre, five euros per metre for professionals)

El municipio de Sainte-Foy organiza una feria de « todo lo que puedas comer ». Vengan todos

Catering in situ

Inscripción el 19 de septiembre de 18:00 a 19:00 en el ayuntamiento para los expositores (dos euros el metro, cinco euros el metro para los profesionales)

Die Gemeinde Sainte-Foy bietet Ihnen einen Markt für alles an. Kommen Sie zahlreich!

Verpflegung vor Ort

Anmeldung für Aussteller am 19. September von 18:00 bis 19:00 Uhr im Rathaus (zwei Euro pro Meter, fünf Euro pro Meter für Gewerbetreibende)

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche