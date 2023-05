Foire à tout Rue du Centre, 2 juillet 2023, Sainte-Foy.

Sainte-Foy,Seine-Maritime

La commune de Sainte-Foy vous proposent une foire à tout Rue du Centre de 6h30 à 19h00..

2023-07-02 à 06:30:00 ; fin : 2023-07-02 19:00:00. .

Rue du Centre

Sainte-Foy 76590 Seine-Maritime Normandie



The commune of Sainte-Foy propose you a fair to all Rue du Centre from 6h30 till 19h00.

El municipio de Sainte-Foy organiza una feria en la rue du Centre de 6.30 a 19.00 horas.

Die Gemeinde Sainte-Foy bietet Ihnen von 6.30 bis 19.00 Uhr einen Jahrmarkt in der Rue du Centre an.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité