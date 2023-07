Les Jeudis MIX GRILL au Château Fontesteau Rue du Centre Saint-Sauveur, 20 juillet 2023, Saint-Sauveur.

Saint-Sauveur,Gironde

Venez profiter du cadre bucolique du Château Fontesteau pour une soirée dans l’esprit Guinguette, sous les chênes.

Le chef vous propose de savourer une sélection de viandes (bœuf, veau, canard, saucisses, porc) accompagnée de légumes, et d’un dessert..

2023-07-20

Rue du Centre

Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the bucolic setting of Château Fontesteau for a Guinguette-style evening under the oak trees.

The chef offers a selection of meats (beef, veal, duck, sausages, pork) accompanied by vegetables, and a dessert.

Venga a disfrutar del bucólico entorno del Château Fontesteau para una velada al estilo Guinguette bajo los robles.

El chef propone una selección de carnes (ternera, buey, pato, salchichas, cerdo) acompañadas de verduras y un postre.

Genießen Sie den bukolischen Rahmen des Schlosses Fontesteau für einen Abend im Geist des Guinguette unter den Eichen.

Der Chefkoch serviert Ihnen eine Auswahl an Fleischgerichten (Rind, Kalb, Ente, Würstchen, Schwein) mit Gemüse und einem Dessert.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Médoc-Vignoble