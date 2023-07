Requiem 16/90 par les Chantres de ST-Hilaire Sauternes Rue du Castéra Salles, 22 août 2023, Salles.

Salles,Gironde

Les chantres de Saint-Hilaire Sauternes s’installent le temps d’un concert dans l’église Saint-Pierre pour jouer son « Requiem16/90 », temps musical entre terre et ciel, entre baroque et intemporel ; c’est un mode d’évasion dans un monde agité. Autour de la messe en plain-chant harmonisé de Louis Chein, les Chantres de Saint-Hilaire Sauternes retrouvent ce que fut leurs origines, à travers l’interprétation de cette oeuvre mise en regard du plain-chant gallican, dans une mise en espace étonnante et mobile d’Astrid Vehstedt.

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 22 août 2023 à 21h !

Ce concert est gratuit, offert par la commune de Salles. Sans réservation, places limitées à la capacité d’accueil de l’église..

2023-08-22 fin : 2023-08-22

Rue du Castéra

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les chantres de Saint-Hilaire Sauternes take up residence for a concert in the church of Saint-Pierre to perform its « Requiem16/90 », a musical time between earth and sky, between the baroque and the timeless; it’s a mode of escape in a hectic world. The Chantres de Saint-Hilaire Sauternes will rediscover their origins by performing Louis Chein’s Mass in harmonized plainchant, set against the Gallican plainchant, in an astonishingly mobile staging by Astrid Vehstedt.

We look forward to seeing you on Tuesday August 22, 2023 at 9pm!

This concert is free, offered by the commune of Salles. Places are limited to the capacity of the church.

Les chantres de Saint-Hilaire Sauternes se instalan para un concierto en la iglesia de Saint-Pierre para interpretar su « Requiem16/90 », un momento musical entre la tierra y el cielo, entre lo barroco y lo intemporal; es una forma de evadirse de un mundo agitado. Con la Misa en canto llano armonizado de Louis Chein, las Chantres de Saint-Hilaire Sauternes redescubren sus orígenes, interpretando esta obra junto al canto llano galo, en una sorprendente y móvil puesta en escena de Astrid Vehstedt.

Le esperamos el martes 22 de agosto de 2023 a las 21:00 horas

Este concierto es gratuito, ofrecido por el municipio de Salles. Plazas limitadas al aforo de la iglesia.

Die Sänger von Saint-Hilaire Sauternes lassen sich für ein Konzert in der Kirche Saint-Pierre nieder, um ihr « Requiem16/90 » aufzuführen, eine musikalische Zeit zwischen Erde und Himmel, zwischen Barock und Zeitlosigkeit; es ist eine Art Flucht aus einer hektischen Welt. Die Chantres de Saint-Hilaire Sauternes finden rund um die Messe im harmonisierten Cantus planus von Louis Chein zu ihren Ursprüngen zurück, indem sie dieses Werk dem gallikanischen Cantus planus gegenüberstellen, in einer erstaunlichen und beweglichen räumlichen Gestaltung von Astrid Vehstedt.

Wir sehen uns am Dienstag, den 22. August 2023 um 21 Uhr!

Dieses Konzert ist kostenlos und wird von der Gemeinde Salles angeboten. Ohne Reservierung, die Plätze sind auf die Aufnahmekapazität der Kirche beschränkt.

