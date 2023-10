Spectacle de Marionnettes : « Plus de Peur que de Loup » suivi d’un goûter Rue du Casino Vichy, 31 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Venez-vous divertir à un spectacle de marionnettes proposé par la compagnie Lyéofil à propos de la peur du loup et de la peur tout court suivi d’un goûter et d’un stand maquillage au Bar 1901..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 15:00:00. EUR.

Rue du Casino Salle Eugénie – Palais des Congrès

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a puppet show by the Lyéofil company about fear of the wolf and fear itself, followed by a snack and face painting at Bar 1901.

Ven a disfrutar de un espectáculo de marionetas de la compañía Lyéofil sobre el miedo al lobo y el miedo en sí, seguido de un tentempié y pintacaras en el Bar 1901.

Lassen Sie sich von einem Puppentheaterstück der Kompanie Lyéofil über die Angst vor dem Wolf und die Angst überhaupt unterhalten, gefolgt von einem Snack und einem Schminkstand in der Bar 1901.

Mise à jour le 2023-10-13 par Vichy Destinations