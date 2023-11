ATELIER – FRAGMENTS Rue du Capus Béziers, 9 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Conçu comme un jeu de piste, à la fois dans l’imaginaire puis dans les salles d’expositions, cet atelier proposera de la peinture, du collage et des dessins. Payant – Inscription par téléphone obligatoire..

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Designed as a treasure hunt, both in the imagination and in the exhibition rooms, this workshop will feature painting, collage and drawing. Fee payable – Telephone registration required.

Concebido como una búsqueda del tesoro, tanto en la imaginación como en las salas de exposición, este taller incluirá pintura, collage y dibujo. Gratuito – Inscripción telefónica obligatoria.

Dieser Workshop, der wie eine Schnitzeljagd gestaltet ist, sowohl in der Fantasie als auch in den Ausstellungsräumen, wird Malerei, Collagen und Zeichnungen anbieten. Kostenpflichtig – Telefonische Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE