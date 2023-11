HISTOIRES DE NOËL – LE MARCHÉ Rue du Capus Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Pendant 3 jours, retrouvez un marché de Noël et des activités ludiques à faire en famille.

Entrée libre..

2023-12-01 14:00:00 fin : 2023-12-01 21:30:00. .

Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



For 3 days, enjoy a Christmas market and fun activities for the whole family.

Free admission.

Durante 3 días, disfrute de un mercado navideño y divertidas actividades para toda la familia.

Entrada gratuita.

Drei Tage lang finden Sie einen Weihnachtsmarkt und spielerische Aktivitäten für die ganze Familie.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE