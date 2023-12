VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION – UN MUSÉE VIVANT : ACQUISITIONS 2020-2023 Rue du Capus Béziers, 11 octobre 2023, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-11 15:00:00

fin : 2023-10-11

Récemment acquises par les musées de Béziers, les œuvres aux thématique et supports variés seront mises à l’honneur et exposées en regard des collections permanentes au Musée Fayet. Venez rencontrer nos dernières recrues lors d’une visite commentée! Inscription obligatoire par téléphone..

Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



