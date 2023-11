EXPOSITION – UN MUSÉE VIVANT : ACQUISITIONS 2020-2023 Rue du Capus Béziers, 16 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Récemment acquises par les musées de Béziers, les œuvres aux thématique et supports variés seront mises à l’honneur et exposées en regard des collections permanentes au Musée Fayet. Venez rencontrer nos dernières recrues ! Payant..

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Recently acquired by the museums of Béziers, these works in a variety of themes and media will be honored and exhibited alongside the permanent collections at the Musée Fayet. Come and meet our latest recruits! Charge for admission.

Recientemente adquiridas por los museos de Béziers, estas obras de temas y soportes variados serán presentadas y expuestas junto a las colecciones permanentes del museo Fayet. Venga a conocer a nuestros últimos fichajes Entrada gratuita.

Die kürzlich von den Museen von Béziers erworbenen Werke mit unterschiedlichen Themen und Medien werden geehrt und neben den ständigen Sammlungen im Fayet-Museum ausgestellt. Lernen Sie unsere neuesten Werke kennen! Kostenpflichtig.

