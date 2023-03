LES COQUES EN BOIS VOUS REÇOIVENT Rue du Canal Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

LES COQUES EN BOIS VOUS REÇOIVENT Hangar des Coques en Bois Rue du Canal Pornic Loire-Atlantique

2023-03-25

2023-03-25 – 2023-03-25

Loire-Atlantique . Pour en savoir plus : http://www.coquesenbois.com/ L’association des Coques en Bois vous reçoit dans son hangar le samedi matin de 9h30 à 12h, où une exposition vous attend sur l’histoire maritime.

+33 6 89 02 36 81 https://www.coquesenbois.com/ Rue du Canal Hangar des Coques en Bois Pornic

