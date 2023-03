Les Visites Nature de la Courbe Rue du Camping Bourg-des-Comptes Catégories d’Évènement: Bourg-des-Comptes

Ille-et-Vilaine

Les Visites Nature de la Courbe Rue du Camping, 6 juillet 2023, Bourg-des-Comptes

2023-07-06 – 2023-07-06

Rue du Camping Camping des Deux Moulins

Bourg-des-Comptes

Ille-et-Vilaine . Venez découvrir l’Espace Naturel Sensible de la Courbe à Bourg des Comptes.

Au cours de cette balade le long d’un méandre de la Vilaine, découvrez deux espaces naturels bien différents : une ancienne gravière et un bois de Cyprès chauve !

Cette balade se fait au départ du Camping des Deux Moulins et vous est proposée gratuitement par Vallons en Bretagne.

