VILLAGE GONFLÉ Rue du Campe de Rosamel Camiers, 26 décembre 2023, Camiers.

Camiers Pas-de-Calais

Début : 2023-12-26

fin : 2024-01-06

Des structures gonflables, des animations et des copains : le cocktail parfait pour un moment riche en sensations

Du 26 décembre 2023 au 6 janvier 2024 (fermé le 31 décembre et le 1er janvier) à la salle des sports de Camiers

Le matin de 10h à 12h pour les enfants jusque 6 ans et l’après-midi de 14h à 18h jusque 12 ans (Accompagnateur obligatoire).

Tarif : 1.50€ le matin et 3€ l’après-midi

Rue du Campe de Rosamel

Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France



