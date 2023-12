MARCHÉ DE NOËL – REPAS Rue du Campe de Rosamel Camiers Catégories d’Évènement: Camiers

fin : 2023-12-17 . L’association des Parents d’élèves de Camiers organise une carbonnade Flamande au profit des classes de neige.

Le dimanche 17 décembre 2023 à partir de 12h – 20€ le repas comprenant une boisson, le repas, une part de tarte et un café. Repas enfant à 10€ .

Rue du Campe de Rosamel

Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France

