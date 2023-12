MARCHÉ DE NOEL Rue du Campe de Rosamel Camiers, 16 décembre 2023, Camiers.

Camiers Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-17

.

Des décorations pour votre table, des produits artisanaux et originaux, des cadeaux uniques… C’est au marché de Noël de Camiers que vous trouverez tout ce qu’il faut !

Venez flâner dans les allées aux couleurs de fêtes et profiter des nombreuses animations qui mettront des étoiles dans les yeux des petits et des grands.

