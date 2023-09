Inauguration boutique médiévale rue du cadran solaire Saint-Pourçain-sur-Besbre, 7 octobre 2023, Saint-Pourçain-sur-Besbre.

Saint-Pourçain-sur-Besbre,Allier

* Animations

* Campement viking avec le Rekkr Skogr Klan

* Vente d’articles médiévaux

* Restauration sur place.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 19:00:00. .

rue du cadran solaire

Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



* Entertainment

* Viking camp with the Rekkr Skogr Klan

* Sale of medieval items

* Catering on site

* Entretenimiento

* Campamento vikingo con el Rekkr Skogr Klan

* Venta de artículos medievales

* Catering in situ

* Animationen

* Wikingerlager mit dem Rekkr Skogr Klan

* Verkauf von mittelalterlichen Artikeln

* Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire