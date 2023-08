Concours de pétanque Rue du Buisson Brulé Réveillon, 16 septembre 2023, Réveillon.

Réveillon,Orne

Concours de pétanque en doublette. Inscriptions à 13h, 5€ par personne. Jet du But à 14h.

Remise des prix : 1er prix – Coupe de la Municipalité. 2ème prix – Coupe du Comité des Fêtes. Redistribution des gains.

Sandwich, buvette et pot de l’amitié..

2023-09-16 13:00:00 fin : 2023-09-16 . .

Rue du Buisson Brulé Terrain de boule

Réveillon 61400 Orne Normandie



Doubles pétanque competition. Registration at 1pm, 5? per person. Jet du But at 2pm.

Prizes: 1st prize – Coupe de la Municipalité. 2nd prize – Coupe du Comité des Fêtes. Redistribution of winnings.

Sandwiches, refreshments and drinks.

Competición doble de petanca. Inscripción a las 13h, 5? por persona. Lanzamiento de la portería a las 14.00 horas.

Entrega de premios: 1er premio – Copa Municipal. 2º premio – Copa de la Comisión de Fiestas. Reparto de premios.

Bocadillos, refrescos y bebidas.

Petanque-Wettbewerb im Doppelpack. Anmeldung um 13 Uhr, 5? pro Person. Wurf des Ziels um 14 Uhr.

Preisverleihung: 1. Preis – Pokal der Stadtverwaltung. 2. Preis – Pokal des Festkomitees. Neuverteilung der Gewinne.

Sandwich, Getränkestand und Umtrunk.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme