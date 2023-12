Soirée Hiver étoilé Rue du Bûcher Meymac Catégories d’Évènement: Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 18:30:00

fin : 2024-01-30 20:00:00 Soirée dans un environnement chaleureux avec une tisane pour (re)découvrir la Réserve internationale de ciel étoilé (RICE) avec la conférencière Violette Janet-Wioland du PNR !

Vous aurez l’occasion de tester le TAPIS CLAIR de Louise Morin : œuvre créer dans le cadre d’une résidence d’artistes en 2022. Il parait que rester dessus est fascinant …

Ouvert à tous.

Rue du Bûcher

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

