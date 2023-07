Visite Découverte au Château Castera Rue du Bourg Saint-Germain-d’Esteuil, 1 juillet 2023, Saint-Germain-d'Esteuil.

Saint-Germain-d’Esteuil,Gironde

Au cours de cette visite guidée, découvrez l’histoire et les particularités du Château Castera qui est l’une des plus anciennes propriétés du Médoc.

De son architecture médiévale à sa production de vin en passant par son parc d’arbres centenaires, vous apprendrez tout ce qu’il faut découvrir.

Cette visite se poursuivra dans la boutique pour la dégustation de 3 vins et vous repartirez avec votre verre gravé Château Castera.. Amateurs de vin

Vendredi 09:00:00 fin : . EUR.

Rue du Bourg

Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On this guided tour, discover the history and special features of Château Castera, one of the oldest estates in the Médoc.

From its medieval architecture to its wine production and its park of ancient trees, you’ll learn everything there is to know.

The tour continues in the boutique with a tasting of 3 wines, and you’ll leave with your own engraved Château Castera glass.

En esta visita guiada, descubrirá la historia y las particularidades del Château Castera, una de las fincas más antiguas del Médoc.

Desde su arquitectura medieval hasta su producción vinícola y su parque de árboles centenarios, aprenderá todo lo que necesita saber.

La visita continúa en la boutique con una degustación de 3 vinos, y se irá con su propia copa grabada de Château Castera.

Während dieser Führung lernen Sie die Geschichte und die Besonderheiten des Château Castera kennen, das eines der ältesten Anwesen im Médoc ist.

Von seiner mittelalterlichen Architektur über die Weinproduktion bis hin zu seinem Park mit hundertjährigen Bäumen erfahren Sie alles, was es zu entdecken gibt.

Die Führung wird in der Boutique mit einer Weinprobe fortgesetzt und Sie erhalten Ihr graviertes Glas Château Castera.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Médoc-Vignoble