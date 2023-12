Lectures à haute voix : Loire fascinante Rue du Bourg Le Bardon, 24 mars 2024, Le Bardon.

Début : Dimanche 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Passionnés de la Loire, laissez-vous conter le fleuve !

La Bibliothèque du Bardon organise une séance de lectures à voix haute sur le thème de la Loire.

C’est à partir d’auteurs ayant habité près de la Loire, entre Orléans et Châteauneuf, que Solange Beucher (Théâtre de l’Eclipse de Saint Jean de Braye) a imaginé la lecture à voix haute « Loire Fascinante ». La lectrice, fascinée par les balades au bord du fleuve, appelé aussi « la rivière » par ses admiratrices et admirateurs, partage dans cette création sa passion avec toutes celles et ceux qui aiment s’aventurer le long des rives de la Loire.

La lecture se concentre sur deux romans, « Rémi des Rauches » de Maurice Genevoix et « Cailloute » de Rémy Beaurieux, ainsi que sur des récits de Jean-Marie Laclavetine, Charles Péguy et Jacques Lacarrière.

