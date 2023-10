« Else » Rue du Bourg Joly Loudun, 3 novembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

« Else » d’après Arthur Schnitzler avec Aniouta Florent

mise en scène Antoine Campo

Mademoiselle Else est en villégiature dans un grand palace italien.

Elle apprend que son père ne pourra être sauvé du déshonneur et de la prison que si elle parvient à soutier une somme importante à un ancien ami de la famille..

2023-11-03 fin : 2023-11-04 . .

Rue du Bourg Joly

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Else » after Arthur Schnitzler with Aniouta Florent

directed by Antoine Campo

Mademoiselle Else is vacationing in a grand Italian palace.

She learns that her father can only be saved from dishonor and imprisonment if she manages to pledge a large sum of money to an old family friend.

« Else » de Arthur Schnitzler con Aniouta Florent

dirigida por Antoine Campo

La señorita Else está de vacaciones en un gran palacio italiano.

Se entera de que su padre sólo podrá salvarse de la deshonra y la cárcel si consigue reunir una gran suma de dinero de un viejo amigo de la familia.

« Else » nach Arthur Schnitzler mit Aniouta Florent

regie Antoine Campo

Fräulein Else ist auf Urlaub in einem großen italienischen Palast.

Sie erfährt, dass ihr Vater nur dann vor Schande und Gefängnis bewahrt werden kann, wenn es ihr gelingt, einen alten Freund der Familie um eine große Summe zu erleichtern.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Pays Loudunais