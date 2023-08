vide-maisons des voisins Rue du Bourg Joli Coteaux-sur-Loire, 2 septembre 2023, Coteaux-sur-Loire.

Coteaux-sur-Loire,Indre-et-Loire

Une dizaine de vide-maisons rue du Bourg Joli et rues voisines à Saint Patrice, commune de Coteaux sur Loire.

Grande diversité d’objets anciens ou d’occasion en vente..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 18:00:00. .

Rue du Bourg Joli

Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A dozen or so vide-maisons on rue du Bourg Joli and neighboring streets in Saint Patrice, a commune of Coteaux sur Loire.

A wide variety of vintage and second-hand items for sale.

Una docena de ventas en la rue du Bourg Joli y calles adyacentes en Saint Patrice, municipio de Coteaux sur Loire.

Gran variedad de objetos antiguos y de segunda mano a la venta.

Etwa zehn Hausverkäufe in der Rue du Bourg Joli und den angrenzenden Straßen in Saint Patrice, einer Gemeinde von Coteaux sur Loire.

Große Vielfalt an alten und gebrauchten Gegenständen, die zum Verkauf angeboten werden.

