SENTIERS DES FLAMBEAUX AU FIL DE L’EAU Rue du Bourg Hoste, 25 novembre 2023, Hoste.

Hoste,Moselle

Du côté de l’étang du bas à Hoste, apaisant par nature, parcourez le sentier des flambeaux au fil de l’eau… Laissez-vous embarquer dans une balade où chacun retrouve son âme d’enfant, à la rencontre des conteurs et des musiciens dispersés sur le chemin. Vous pourrez alors savourer des mets aux senteurs et saveurs de saison, bercés de musique de Noël… Exclusivement sur inscription auprès de la Mairie de Hoste. Choix du créneau lors de l’inscription selon disponibilités.. Tout public

Samedi 2023-11-25 17:00:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. 5 EUR.

Rue du Bourg

Hoste 57510 Moselle Grand Est



Take a stroll along the soothing Etang du Bas in Hoste, and discover the « sentier des flambeaux au fil de l’eau »? Let yourself be swept along for a walk where you can rediscover your childlike spirit, meeting storytellers and musicians scattered along the way. You’ll then be able to savor seasonal delicacies, lulled by Christmas music? Registration required at Hoste Town Hall. Choice of time slot on registration, subject to availability.

A orillas del Etang du Bas, en Hoste, relajado por la naturaleza, siga el camino de las antorchas a lo largo del agua.. Déjese llevar en un paseo en el que podrá redescubrir su espíritu infantil, encontrándose por el camino con cuentacuentos y músicos. A continuación, podrá saborear platos de temporada, acompañados de música navideña? Inscripción obligatoria en el Ayuntamiento de Hoste. Elección de franja horaria en el momento de la inscripción, según disponibilidad.

Am Étang du bas in Hoste, der von Natur aus beruhigend wirkt, können Sie auf dem Fackelpfad am Wasser entlang wandern Lassen Sie sich auf einen Spaziergang ein, bei dem jeder seine Kinderseele wiederfindet, und treffen Sie auf Geschichtenerzähler und Musiker, die auf dem Weg verstreut sind. Genießen Sie Gerichte mit saisonalen Düften und Aromen, begleitet von Weihnachtsmusik? Nur nach Anmeldung im Rathaus von Hoste. Wahl des Zeitfensters bei der Anmeldung je nach Verfügbarkeit.

Mise à jour le 2023-10-26 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH