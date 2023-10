Marché de Noël au Mesnil-Amelot rue du bosnier Le Mesnil-Amelot Catégories d’Évènement: Le Mesnil-Amelot

Seine-et-Marne Marché de Noël au Mesnil-Amelot rue du bosnier Le Mesnil-Amelot, 1 décembre 2023, Le Mesnil-Amelot. Marché de Noël au Mesnil-Amelot 1 et 2 décembre rue du bosnier Marché de Noël au Mesnil-Amelot le vendredi 1er décembre de 18h à 23h et le samedi 2 décembre de 12h à 20h.

Profitez d’un moment convivial en famille ou entre amis. Les exposants vous donneront mille idées cadeaux. Plusieurs animations sont prévues sur place dont le feu d’artifice le vendredi soir aux alentours de 21h.

Venez nombreux ! rue du bosnier Le Mesnil-Amelot 77990

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

