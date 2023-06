Bal des Sapeurs Pompiers de La Baule-Guérande Rue du Bois de Kerquessaud, 5 août 2023, .

Bal des Sapeurs Pompiers de La Baule-Guérande Samedi 5 août, 18h00 Rue du Bois de Kerquessaud Entrée: 0

Les pompiers vous offrent un show 100% POMPIERS. Au programme: initiation salsa, concert et DJ qui enflammera la caserne la Baule Guérande jusqu’à 02h !

Rue du Bois de Kerquessaud Centre d'Incendie et de Secours 44350 Guerande 44350

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T18:00:00+02:00 – 2023-08-06T02:00:00+02:00

