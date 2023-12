Marché de Noël solidaire Rue du Bois Boeil-Bezing, 3 décembre 2023, Boeil-Bezing.

Boeil-Bezing,Pyrénées-Atlantiques

L’association Vesna64 vous invite à un événement spécial : venez plonger dans le raffinement de l’artisanat ukrainien !

Découvrez et achetez des pièces uniques créées par de talentueux artisans ukrainiens et écoutez les sons enchanteurs de la musique traditionnelle ukrainienne. Participez à notre tombola pour gagner des objets faits par les artistes ukrainiens et soutenir notre action caritative. Assistez à des ateliers passionnants et découvrez les secrets des traditions ukrainiennes. Goûtez aux boissons et aux délices qui font partie intégrante du patrimoine culinaire ukrainien.

Venez passer une journée chaleureuse et festive où la communauté ukrainienne vous ouvrira les portes de la joie de Noël et partagera l’esprit festif et caritatif..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Rue du Bois Salle socio-culturelle

Boeil-Bezing 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Vesna64 association invites you to a special event: come and immerse yourself in the refinement of Ukrainian craftsmanship!

Discover and buy unique pieces created by talented Ukrainian craftsmen and listen to the enchanting sounds of traditional Ukrainian music. Take part in our raffle to win items made by Ukrainian artists and support our charity work. Attend exciting workshops and discover the secrets of Ukrainian traditions. Taste drinks and delicacies that are an integral part of Ukraine’s culinary heritage.

Come and spend a warm and festive day where the Ukrainian community will open the doors to Christmas joy and share the festive and charitable spirit.

La asociación Vesna64 le invita a un evento especial: ¡venga y sumérjase en el refinamiento de la artesanía ucraniana!

Descubra y compre piezas únicas creadas por talentosos artesanos ucranianos y escuche los encantadores sonidos de la música tradicional ucraniana. Participe en nuestra tómbola para ganar artículos elaborados por artistas ucranianos y apoyar nuestra labor benéfica. Asista a apasionantes talleres y descubra los secretos de las tradiciones ucranianas. Pruebe las bebidas y manjares que forman parte del patrimonio culinario ucraniano.

Venga a pasar un día cálido y festivo en el que la comunidad ucraniana abrirá las puertas a la alegría navideña y compartirá el espíritu festivo y caritativo.

Der Verein Vesna64 lädt Sie zu einer besonderen Veranstaltung ein: Tauchen Sie ein in die Raffinesse des ukrainischen Kunsthandwerks!

Entdecken und kaufen Sie einzigartige Stücke, die von talentierten ukrainischen Kunsthandwerkern hergestellt wurden, und lauschen Sie den bezaubernden Klängen traditioneller ukrainischer Musik. Nehmen Sie an unserer Tombola teil, um von ukrainischen Künstlern angefertigte Gegenstände zu gewinnen und unsere Wohltätigkeitsarbeit zu unterstützen. Besuchen Sie spannende Workshops und lernen Sie die Geheimnisse der ukrainischen Traditionen kennen. Probieren Sie Getränke und Köstlichkeiten, die ein wesentlicher Bestandteil des ukrainischen kulinarischen Erbes sind.

Verbringen Sie einen warmen und festlichen Tag, an dem die ukrainische Gemeinschaft Ihnen die Türen zur Weihnachtsfreude öffnet und den festlichen und wohltätigen Geist mit Ihnen teilt.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay