Animaux Totem – Concert dessiné et animé Rue du Bois Boeil-Bezing, 2 décembre 2023, Boeil-Bezing.

Boeil-Bezing,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale, la Communauté de communes du Pays de Nay propose « Animaux Totem » un concert dessiné et animé par le duo Khôba et Valentina Bencina.

À la manière d’une fable, « Animaux Totem » parle de la rencontre avec l’autre, de ces liens qui unissent et transforment les êtres. Il s’agit de donner une place au monde animal, au sauvage, à l’indomptable. Dans un univers sensible et poétique, ce spectacle est une ode au vivant dans sa pluralité.

Immergés dans une installation faite de gadgets et de machines astucieuses inspirées du début du cinéma d’animation, les artistes se rencontrent autour d’un imaginaire qui donne vie aux animaux.

Animaux Totem est une invitation au rêve, au voyage, au questionnement..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Rue du Bois Salle socio-culturelle

Boeil-Bezing 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its autumn cultural season, the Communauté de communes du Pays de Nay is offering « Animaux Totem », a concert designed and hosted by the duo Khôba and Valentina Bencina.

In the style of a fable, « Animaux Totem » is about meeting others, about the bonds that unite and transform people. It’s about giving a place to the animal world, to the wild, to the untamable. In a sensitive, poetic universe, this show is an ode to life in all its plurality.

Immersed in an installation of gadgets and ingenious machines inspired by the early days of animated film, the artists meet around an imaginary world that brings animals to life.

Animaux Totem is an invitation to dream, travel and question.

En el marco de su temporada cultural de otoño, la Communauté de communes du Pays de Nay propone « Animaux Totem », un concierto concebido y animado por el dúo Khôba y Valentina Bencina.

Como una fábula, « Animaux Totem » trata del encuentro con los demás, de los lazos que unen y transforman a las personas. Se trata de dar un lugar al mundo animal, a lo salvaje, a lo indomable. En un universo sensible y poético, este espectáculo es una oda a los seres vivos en toda su diversidad.

Inmersos en una instalación compuesta por ingeniosos artilugios y máquinas inspirados en los inicios del cine de animación, los artistas se reúnen en torno a un mundo imaginario que da vida a los animales.

Animaux Totem es una invitación a soñar, viajar y cuestionarse.

Im Rahmen der herbstlichen Kultursaison bietet die Communauté de communes du Pays de Nay « Animaux Totem » an, ein Konzert, das vom Duo Khôba und Valentina Bencina gezeichnet und moderiert wird.

In der Art einer Fabel erzählt « Animaux Totem » von der Begegnung mit dem Anderen, von den Verbindungen, die die Menschen vereinen und verwandeln. Es geht darum, der Tierwelt, dem Wilden, dem Ungezähmten einen Platz zu geben. In einem sensiblen und poetischen Universum ist diese Aufführung eine Ode an das Lebendige in seiner Vielfalt.

Eingetaucht in eine Installation aus Gadgets und cleveren Maschinen, die von den Anfängen des Animationsfilms inspiriert sind, begegnen sich die Künstler um eine Vorstellungswelt herum, die den Tieren Leben einhaucht.

Animaux Totem ist eine Einladung zum Träumen, zum Reisen und zum Hinterfragen.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay